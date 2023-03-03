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Кафельников: к Медведеву вернулась уверенность, но всё равно фаворитом будет Джокович

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.
Кафельников: к Медведеву вернулась уверенность, но всё равно фаворитом будет Джокович
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Я небольшое предпочтение отдаю Джоковичу, несмотря на то что Медведев в последнее время играет неплохо, к нему вернулась уверенность», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

В предстоящем матче прервётся победная серия одного из теннисистов: Медведев не проигрывает 12 матчей подряд, Джокович — 20. Это будет 14-я встреча россиянина и серба. Общий счёт — 9:4 в пользу серба.

Ранее Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым.

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