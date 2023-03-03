Джокович: Медведев — один из лучших игроков в мире за последние пять лет

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в рамках 1/2 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ).

«Он — один из лучших игроков за последние пять лет. Победитель турнира Большого шлема и бывший первый номер. Его уровень очень высок, и с ним сложно играть на харде. Мы оба находимся в хорошей форме, это будет отличный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В предстоящем матче прервётся победная серия одного из теннисистов: Медведев не проигрывает 12 матчей подряд, Джокович — 20. Это будет 14-я встреча россиянина и серба. Общий счёт — 9:4 в пользу серба.

Ранее Медведев заявил, что Джокович является фаворитом в матче 1/2 финала на турнире в Дубае.