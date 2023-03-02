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Медведев считает Джоковича фаворитом в матче 1/2 финала турнира в Дубае

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Россиянин Даниил Медведев высказался о предстоящем матче 1/2 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ) с сербом Новаком Джоковичем.

«Я провёл хороший матч. Доволен своим уровнем игры. И удовлетворён итоговым результатом. Сейчас я играю неплохо, но когда ты выходишь против Джоковича, то Новак всегда фаворит», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Медведев в 1/4 финала в двух сетах нанёс поражение хорвату Борну Чоричу со счётом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 22 минуты.

В предстоящем матче прервётся победная серия одного из теннисистов: Медведев не проигрывает 12 матчей подряд, Джокович — 20. Это будет 14-й матч Медведева и Джоковича. Общий счёт 9:4 в пользу серба.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае.





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