Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае.

В 1/4 финала он победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 1 час 55 минут.

Рублёв сделал девять подач навылет и совершил одну двойную ошибку при двух реализованных брейк-пойнтах из двенадцати. У его соперника семь эйсов и пять подач навылет.

В следующем раунде Рублёв сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика).