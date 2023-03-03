В Италии сообщили, что бывший футболист «Ромы» пойман с наркотиками

Бывший футболист «Ромы» Абудраман Диаби арестован в Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 19‑летнего итальянца остановила полиция Рима, когда он передвигался на арендованном автомобиле.

По информации источника, у футболиста было обнаружено 220 г наркотиков и €60 тыс. наличными.

Отмечается, что первое слушание, по итогам которого Диаби признали виновным, уже состоялось.

Напомним, что в марте 2022 года полиция провела обыск в его доме в Риме, где он прятал два с половиной килограмма наркотиков. Таким образом, последний эпизод побудил судей арестовать игрока, так как посчитали, что у него есть «стабильный выход на рынок торговли наркотиками».

В нынешнем сезоне Диаби провел один матч в Серии С и один матч в молодёжной Серии В за «Верону».

Ранее прокуратура Франции предъявила защитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании.