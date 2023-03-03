AFP: прокуратура Франции предъявила футболисту ПСЖ Хакими обвинение в изнасиловании

Прокуратура Франции предъявила защитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании.

Об этом сообщает AFP.

26 февраля 24-летняя девушка обратилась в полицию, заявив, что футболист ПСЖ её изнасиловал. Она не стала подавать заявление, но на основании показаний потерпевшей за дело самостоятельно взялась прокуратура.

Предполагаемая жертва утверждает, что познакомилась с 24-летним марокканцем в социальных сетях. По её словам, она приехала домой к защитнику на такси. Дома игрок начал приставать к ней, несмотря на протесты и попытки вырваться.

Ранее адвокат Хакими отверг обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против футболиста.