Адвокат Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против футболиста

Адвокат защитника «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими Фанни Колин считает, что обвинения, выдвинутые против её клиента, являются ложными.

«Ложные обвинения. Хакими спокоен и готов сотрудничать с властями», — цитирует Колин Daily Mail.

Как сообщал Le Parisien, 26 февраля в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о половом акте с участием футболиста, совершённом без её согласия, однако она отказалась подавать заявление.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес защитника не выдвинуто.

Ранее сообщалось, что ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в сексуальном насилии.