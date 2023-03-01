Адвокат Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против футболиста
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«Ложные обвинения. Хакими спокоен и готов сотрудничать с властями», — цитирует Колин Daily Mail.
Как сообщал Le Parisien, 26 февраля в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о половом акте с участием футболиста, совершённом без её согласия, однако она отказалась подавать заявление.
На данный момент никаких формальных обвинений в адрес защитника не выдвинуто.
Ранее сообщалось, что ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в сексуальном насилии.