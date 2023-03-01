ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в сексуальном насилии

ПСЖ поддержал защитника Ашрафа Хакими, которого обвиняют в сексуальном насилии.

«Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в справедливость.

ПСЖ — организация, которая выступает за уважение на поле и за его пределами», — приводит заявление клуба Le Parisien.

Сообщалось, что 26 февраля в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о половом акте с участием футболиста, совершённом без её согласия, однако она отказалась подавать заявление.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес защитника не выдвинуто.

Ранее президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на обвинения в похищении человека.