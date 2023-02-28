Президент ПСЖ ответил на обвинения в похищении человека

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на обвинения в похищении человека.

«Они меняли своих адвокатов большее количество раз, чем свои показания. Это откровенная манипуляция средствами массовой информации. Справедливость восторжествует», — цитирует Аль-Хелаифи Daily Mail.

По информации AFP, глава клуба мог принять участие в похищении лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, который на протяжении шести месяцев подвергался пыткам. Отмечается, что инцидент произошёл в Катаре в 2020 году.

Ранее сообщалось, что прокуратура Франции начала расследование в отношении ПСЖ.