Узнать больше

Президент ПСЖ ответил на обвинения в похищении человека

Короткая ссылка
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на обвинения в похищении человека.
Президент ПСЖ ответил на обвинения в похищении человека
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Они меняли своих адвокатов большее количество раз, чем свои показания. Это откровенная манипуляция средствами массовой информации. Справедливость восторжествует», — цитирует Аль-Хелаифи Daily Mail.

По информации AFP, глава клуба мог принять участие в похищении лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, который на протяжении шести месяцев подвергался пыткам. Отмечается, что инцидент произошёл в Катаре в 2020 году.

Ранее сообщалось, что прокуратура Франции начала расследование в отношении ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить