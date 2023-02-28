Президент ПСЖ ответил на обвинения в похищении человека
- AFP
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«Они меняли своих адвокатов большее количество раз, чем свои показания. Это откровенная манипуляция средствами массовой информации. Справедливость восторжествует», — цитирует Аль-Хелаифи Daily Mail.
По информации AFP, глава клуба мог принять участие в похищении лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, который на протяжении шести месяцев подвергался пыткам. Отмечается, что инцидент произошёл в Катаре в 2020 году.
Ранее сообщалось, что прокуратура Франции начала расследование в отношении ПСЖ.