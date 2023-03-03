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Слуцкий назвал топ-3 самых талантливых российских футболистов, с которыми работал

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Российский тренер Леонид Слуцкий назвал трёх самых талантливых отечественных футболистов, с которыми работал.
Слуцкий назвал топ-3 самых талантливых российских футболистов, с которыми работал
  • РИА Новости

«Номер один — Кокорин. Дальше Акинфеев и Шатов. Если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан — он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал. Но талант в том понимании, как говорят о нестандартном дриблинге, подходе, скорости и так далее», — заявил Слуцкий на YouTube-канале Tennisi.

В нынешнем сезоне 31-летний Кокорин забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах чемпионата Кипра за «Арис».

27 февраля Акинфеев провёл 350-й «сухой» матч в карьере. Всего голкипер сыграл в 724 матчах за ЦСКА. Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» с «Краснодаром» завершилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба.  

В мае 2022 года Дзюба покинул «Зенит» в связи с окончанием действия контракта. Позже он продолжил карьеру в турецком «Адана Демирспор», но в 2023 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

Ранее Слуцкий высказал своё мнение о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

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