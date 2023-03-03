Якимушкин: команда Москвы должна поблагодарить Червоткина за четвёртое место в эстафете

Российский лыжник Иван Якимушкин поделился эмоциями от выступления Алексея Червоткина, представляющего команду Москвы в мужской эстафете по лыжным гонкам на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

«Мы особо не боролись. Я, наверное, больше старался не мешать Алексею Червоткину, чтобы он как обычно сделал эту гонку. Я настроился и был более чем уверен, что он пойдёт с первого круга, потому что тяжёлые условия и ему очень хотелось одолеть как можно больше команд, чтобы у его ребят было больше возможностей занять высокое место. Для Москвы четвёртое место уже фурор, они давно не были так высоко, и поэтому должны быть очень благодарны Лёше», — заявил Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

За команду Тюменской области выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев. Их результат — 1:51:33.8.

Вторыми финишировали лыжники из команды Татарстана, за которую бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашёв (+37.6). Третьими — команда Республики Коми, которую представили Ермил Вокуев, Илья Сёмиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин (+1:27.3).

Команда Москвы в составе Алексея Червоткина, Константина Тиунова, Дмитрия Кондрашова и Ильи Трегубова заняла четвёртое место (+2:33.4).

Ранее Белов сообщил, что он и Спицов болели перед победной эстафетой на «Чемпионских высотах».