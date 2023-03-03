Лыжник Белов сообщил, что он и Спицов болели перед победной эстафетой на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
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«Накануне я посмотрел стартовый протокол. Мне пришла такая мысль, что и Дэн, и я болели перед этими соревнованиями, бежали больные. Подумал: «Битые небитых везут». На самых важных соревнованиях у нас были два больных спортсмена. Но, слава богу, что ребята сделали на первом и последующих этапах всю работу. Я очень сильно терпел, мне было тяжело», — сказал после гонки лыжник.
За команду выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев. Их результат — 1:51:33.8.
Вторыми финишировали лыжники из команды Татарстана-1, за которую бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашёв (+37.6). Третья — команда Республики Коми, которую представили Ермил Вокуев, Илья Сёмиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин (+1:27.3).
Ранее сообщалось, что лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах».