Фигуристка Радионова сообщила, что оформила паспорт болельщика

Фигуристка Елена Радионова, являющаяся невестой полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказала, что оформила паспорт болельщика.

«По возможности буду ходить на каждый домашний матч. Константин надеется, что поклонники продолжат заполнять трибуны, как и раньше. Могу сказать, что многие мои друзья тоже оформили паспорт болельщика, как и жены игроков ЦСКА», — цитирует фигуристку «Аргументы и факты».

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, паспорт болельщика в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить паспорт болельщика для футбольных фанатов.