Узнать больше

Фигуристка Радионова сообщила, что оформила паспорт болельщика

Короткая ссылка
Фигуристка Елена Радионова, являющаяся невестой полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказала, что оформила паспорт болельщика.
Фигуристка Радионова сообщила, что оформила паспорт болельщика
  • РИА Новости

«По возможности буду ходить на каждый домашний матч. Константин надеется, что поклонники продолжат заполнять трибуны, как и раньше. Могу сказать, что многие мои друзья тоже оформили паспорт болельщика, как и жены игроков ЦСКА», — цитирует фигуристку «Аргументы и факты».

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, паспорт болельщика в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить паспорт болельщика для футбольных фанатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить