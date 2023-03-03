Энберт объяснил, почему Валиевой будет тяжело в финале Гран-при России

Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт объяснил, почему Камиле Валиевой будет тяжело в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«После чемпионата России уже прошло какое-то время. Камила должна была успеть отдохнуть эмоционально и физически. Впрочем, не думаю, что Акатьева будет гореть желанием упускать золотые медали. Так что будет тяжко», — цитирует Энберта Metaratings.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не стала менять программы к финалу Гран-при России.