Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира
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«Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Месси относится ко всем людям одинаково», — цитирует голкипера TyC Sports.
Мартинес выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе аргентинской сборной и стал лучшим вратарём турнира. В финале команда обыграла Францию по пенальти (3:3, 4:3) и стала трёхкратным победителем мундиаля.
Ранее Мартинес признался, что не ожидал получить приз лучшему вратарю года.