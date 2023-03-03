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Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира

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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.
Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира
  • Gettyimages.ru

«Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Месси относится ко всем людям одинаково», — цитирует голкипера TyC Sports.

Мартинес выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе аргентинской сборной и стал лучшим вратарём турнира. В финале команда обыграла Францию по пенальти (3:3, 4:3) и стала трёхкратным победителем мундиаля. 

Ранее Мартинес признался, что не ожидал получить приз лучшему вратарю года.

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