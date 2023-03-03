Мартинес: поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал награду лучшему вратарю года по версии ФИФА.

«Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Месси относится ко всем людям одинаково», — цитирует голкипера TyC Sports.

Мартинес выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе аргентинской сборной и стал лучшим вратарём турнира. В финале команда обыграла Францию по пенальти (3:3, 4:3) и стала трёхкратным победителем мундиаля.

Ранее Мартинес признался, что не ожидал получить приз лучшему вратарю года.