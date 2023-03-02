Мартинес признался, что не ожидал получить приз лучшему вратарю года

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что не ожидал, что будет признан лучшим вратарём года по версии ФИФА.

«Я ехал туда, шутя с Месси. Перед церемонией я сказал ему: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем». Но он сказал, что у нас всех есть шансы.

У нас очень сплочённая команда. Я радуюсь, когда что-то выигрывает партнёр, а не я... Думаю, с ними происходит то же самое, они счастливы, когда я или кто-то ещё выиграет трофей, это называется «дружба» и «семья», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Футболист выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе аргентинской сборной и стал лучшим вратарём турнира. Команда обыграла Францию по пенальти (3:3, 4:3) и стала трёхкратным победителем мундиаля.

Также на звание лучшего голкипера года претендовали Тибо Куртуа (Бельгия) и Яссин Боно (Марокко).

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о прошедшей церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2022.