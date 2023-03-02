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Мартинес признался, что не ожидал получить приз лучшему вратарю года

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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что не ожидал, что будет признан лучшим вратарём года по версии ФИФА.
Мартинес признался, что не ожидал получить приз лучшему вратарю года
  • Gettyimages.ru
  • © Sathiri Kelpa/Anadolu Agency

«Я ехал туда, шутя с Месси. Перед церемонией я сказал ему: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем». Но он сказал, что у нас всех есть шансы.

У нас очень сплочённая команда. Я радуюсь, когда что-то выигрывает партнёр, а не я... Думаю, с ними происходит то же самое, они счастливы, когда я или кто-то ещё выиграет трофей, это называется «дружба» и «семья», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

Футболист выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре в составе аргентинской сборной и стал лучшим вратарём турнира. Команда обыграла Францию по пенальти (3:3, 4:3) и стала трёхкратным победителем мундиаля. 

Также на звание лучшего голкипера года претендовали Тибо Куртуа (Бельгия) и Яссин Боно (Марокко).

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о прошедшей церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2022.

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