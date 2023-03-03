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Прохин: однажды Дзюба попросил всех проголосовать, кто более некрасивый — Лунёв или Азмун

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Бывший защитник «Зенита» Данила Прохин, ныне выступающий в «Ростове», рассказал о шутках нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Он очень любил прикалываться над Лунёвым и Азмуном. Считал, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке он начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый», — цитирует Прохина Sport24.

Он добавил, что больше голосов оказалось у Сердара Азмуна.

В мае 2022 года Дзюба покинул «Зенит» по причине окончания действия контракта. Позже он продолжил карьеру в турецком «Адана Демирспор», но в 2023 году вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

Ранее Андрей Канчельскис оценил шансы Дзюбы уехать в Европу.

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