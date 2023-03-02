Канчельскис оценил шансы Дзюбы уехать в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о российском нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Вряд ли кто-то из Европы сделает ему сейчас предложение. Но всё равно маленький процент есть, что Дзюба может уехать играть в Европу. Надо смотреть на конкретные предложения — если они есть, тогда надо уезжать», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Футболист 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи. В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной.