Анчелотти: «Барселона» не заслужила победу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной».

«Мы довольны игрой, потому что контролировали её. Мы должны повторить этот матч. «Барселона» не заслужила победу, это очевидно. Если мы повторим эту интенсивность, у нас будут шансы. Я не думаю, что «Барселона» повторит такую игру в обороне на «Камп Ноу», — заявил после матча тренер.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хави. Автогол в свой актив записал Эдер Милитао (26-я минута).

Ответный матч пройдёт в столице Каталонии 5 апреля.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании из-за дела о судейском скандале.