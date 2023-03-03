Анчелотти: «Барселона» не заслужила победу
«Мы довольны игрой, потому что контролировали её. Мы должны повторить этот матч. «Барселона» не заслужила победу, это очевидно. Если мы повторим эту интенсивность, у нас будут шансы. Я не думаю, что «Барселона» повторит такую игру в обороне на «Камп Ноу», — заявил после матча тренер.
Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Хави. Автогол в свой актив записал Эдер Милитао (26-я минута).
Ответный матч пройдёт в столице Каталонии 5 апреля.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании из-за дела о судейском скандале.