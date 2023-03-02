Болельщики «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барселоной» из-за дела Негрейры

Фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании из-за дела о судейском скандале.

Об этом сообщает журналист Гильермо Раи в социальных сетях.

Перед игрой фанаты бросали банкноты с изображением президента «Барсселоны» Жоана Лапорты.

15 февраля появилась информация, что клуб с 2016 по 2018 год заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Энрикесу Негрейре, который занимал на тот момент пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Если будет доказан факт мошенничества в сотрудничестве между испанским клубом и Негрейрой, то ФИФА и УЕФА могут понизить «Барселону» в дивизионе и лишить титулов, а также отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 2 марта в 23.00 (мск).

Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола сотрудничает с УЕФА в расследовании по «делу Негрейры».