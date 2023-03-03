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Масалитин: у «Динамо» нет стабильной игры, «Зенит» — фаворит кубкового противостояния

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы столичного «Динамо» в четвертьфинале «Пути регионов» Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Динамо» по двум играм с «Крыльями Советов» не впечатлило: команда минут пять-семь играет хорошо, потом идет провал, потом опять старается свою игру найти. Такие отрезки ни к чему хорошему не приводят, у них нет стабильной игры. Здесь фаворит, однозначно, «Зенит», — цитирует Масалитина Газета.Ru.

По его словам, у «Зенита» есть проблемы в связи с дисквалификацией игроков.

«Но у них более качественные футболисты, поставленная игра, они играют дома», — заключил Масалитин.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.







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