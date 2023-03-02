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Чернов ждёт тяжёлых игр с «Уралом» в полуфинале Кубка России

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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.
Чернов ждёт тяжёлых игр с «Уралом» в полуфинале Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«По поводу нашего следующего соперника по Кубку. Это футбольный клуб «Урал»! И что‑то мне подсказывает, что это будут такие тяжёлые игры, бескомпромиссные. Тем более что меня тоже связывает некое прошлое с этой командой. И будет вдвойне приятно с ней увидеться», — приводит слова Чернова пресс-служба клуба в социальных сетях.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что ожидает увидеть полные трибуны на домашнем матче полуфинала Кубка России со «Спартаком».

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