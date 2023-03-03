Силкин — о матче «Динамо» — «Зенит»: победит более дисциплинированная команда

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых в матче Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Кубковые игры стоят особняком. Пройдёт дальше тот, кто лучше подготовится, совершит меньше ошибок. Сейчас не стоит говорить о статусе команд. «Динамо» вчера играло с «Крыльями Советов». Бело-голубые выше по статусу, но что толку?! Если команда играет лучше, дисциплинированнее, то она и проходит», — цитирует Силкина Газета.Ru.

«Зенит» в матче первого этапа четвертьфинала на выезде разгромил ульяновскую «Волгу» (3:0). «Динамо» в первом матче четвертьфинала «Пути РПЛ» проиграло «Крыльям Советов» 1:2, а ответная игра завершилась со счетом 1:1.

Игра «Зенит» — «Динамо» состоится 14 марта в Санкт-Петербурге.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.

















