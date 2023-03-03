Губерниев объяснил свою критику в адрес футбольного тренера Слуцкого

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тренерской работе бывшего наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опале'в. Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», — приводит Sport24 слова Губерниева.

По словам Губерниева, ему прислали скинули видеоролик, где «Слуцкий что-то рассуждал». Комментатор утверждает, что 51-летний российский тренер заявил, что Губерниев «учит играть футболистов с помощью громкого голоса»

«Но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии, и мне нет нужды повышать голос. Я нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным», — заключил Губерниев.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. Также он работал в «Витессе», ЦСКА, «Крыльях Советов».

Ранее Слуцкий заявил, что «Спартак» является конкурентом «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).