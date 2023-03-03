Узнать больше

Губерниев объяснил свою критику в адрес футбольного тренера Слуцкого

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о тренерской работе бывшего наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опале'в. Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», — приводит Sport24 слова Губерниева.

По словам Губерниева, ему прислали скинули видеоролик, где «Слуцкий что-то рассуждал». Комментатор утверждает, что 51-летний российский тренер заявил, что Губерниев «учит играть футболистов с помощью громкого голоса»

«Но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии, и мне нет нужды повышать голос. Я нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным», — заключил Губерниев.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с 2019 по 2022 год. Также он работал в «Витессе», ЦСКА, «Крыльях Советов».

Ранее Слуцкий заявил, что «Спартак» является конкурентом «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить