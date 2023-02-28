Слуцкий: «Спартак» — точно конкурент «Зенита» по качеству игры, но не знаю, отыграют ли «-6»
- РИА Новости
«По качеству игры «Спартак» точно будет конкурентоспособным «Зениту». Будет ли этого достаточно для ликвидирования очкового гандикапа, я не знаю», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.
Ранее сообщалось, что Мелкадзе назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ на данный момент.