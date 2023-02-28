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Слуцкий: «Спартак» — точно конкурент «Зенита» по качеству игры, но не знаю, отыграют ли «-6»

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Российский тренер Леонид Слуцкий считает, что «Спартак» является конкурентом «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Слуцкий: «Спартак» — точно конкурент «Зенита» по качеству игры, но не знаю, отыграют ли «-6»
  • РИА Новости

«По качеству игры «Спартак» точно будет конкурентоспособным «Зениту». Будет ли этого достаточно для ликвидирования очкового гандикапа, я не знаю», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 17-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее сообщалось, что Мелкадзе назвал единственного конкурента «Зенита» в РПЛ на данный момент.

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