Булыкин поддержал введение Fan ID на всех матчах чемпионата России

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России.

«Я сразу же оформил паспорт болельщика. Потребовалось где-то 10 минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления. Максимум — зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки — это неразумно», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Экс-форвард «Динамо» не понимает, почему активные болельщики протестуют из-за введения Fan ID. Он подчеркнул, что положительный опыт ЧМ-2018 показал, что система хорошо работает. А лишать команды поддержки — «это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте».

«Не было никаких сбоев. За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят всё до морщинок на лице. Карточка болельщика — это просто дополнительная история к безопасности», — добавил Булыкин.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифр, Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.





