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Булыкин поддержал введение Fan ID на всех матчах чемпионата России

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России.
Булыкин поддержал введение Fan ID на всех матчах чемпионата России
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Я сразу же оформил паспорт болельщика. Потребовалось где-то 10 минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления. Максимум — зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки — это неразумно», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Экс-форвард «Динамо» не понимает, почему активные болельщики протестуют из-за введения Fan ID. Он подчеркнул, что положительный опыт ЧМ-2018 показал, что система хорошо работает. А лишать команды поддержки — «это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте».

«Не было никаких сбоев. За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят всё до морщинок на лице. Карточка болельщика — это просто дополнительная история к безопасности», — добавил Булыкин.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифр, Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек.

Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.



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