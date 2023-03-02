Булыкин поддержал введение Fan ID на всех матчах чемпионата России
- АГН «Москва»
- © Киселев Сергей
«Я сразу же оформил паспорт болельщика. Потребовалось где-то 10 минут для этого. Не вижу никаких преград для оформления. Максимум — зайти в МФЦ, оформить на сезон и не париться. Лишать команды поддержки — это неразумно», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».
Экс-форвард «Динамо» не понимает, почему активные болельщики протестуют из-за введения Fan ID. Он подчеркнул, что положительный опыт ЧМ-2018 показал, что система хорошо работает. А лишать команды поддержки — «это намного страшнее, чем пройти регистрацию на каком-то государственном сайте».
«Не было никаких сбоев. За безопасность у нас отвечают видеокамеры на стадионе, которые видят всё до морщинок на лице. Карточка болельщика — это просто дополнительная история к безопасности», — добавил Булыкин.
Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика (Fan ID). На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.
При этом, по данным Минцифр, Fan ID в России оформили более 450 тысяч человек.
Ранее Верховный суд РФ отказался отменить Fan ID для футбольных болельщиков.