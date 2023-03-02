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Оливейра: если я смогу победить Дариуша, то стану следующим претендентом на титул Махачева

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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра заявил, что заслужил титульный бой с Исламом Махачевым.
Оливейра: если я смогу победить Дариуша, то стану следующим претендентом на титул Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Если Бог благословит меня, и я смогу победить Бенэила Дариуша, то, без сомнений, я стану следующим претендентом к концу года. Я это заслужил.

UFC много думает, но другого имени определённо нет. Победив Дариуша, я стану следующим претендентом на титул. Я мужчина, я это заслужил», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

В октябре прошлого года на турнире UFC 280 Оливейра потерпел поражение от Ислама Махачева, который стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

Бой Оливейры и Дариуша состоится 7 мая на турнире UFC 288.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал о дружбе со звёздами футбола.

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