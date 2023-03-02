Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае, где сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP в Дубае.

В четвертьфинале он победил хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 22 минуты.

Медведев сделал четыре эйса и допустил три двойные ошибки при четырёх реализованных брейк-пойнтах из пяти. Его соперник совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае.