Источник: состояние Костомарова постепенно улучшается

Российский фигурист Роман Костомаров находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что состояние фигуриста постепенно улучшается. Ему провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта будет помогать Костомарову и его семье.