Матыцин сообщил, что Министерство спорта будет помогать Костомарову и его семье
- РИА Новости
«Будет ли Министерство спорта помогать Костомарову и его семье? Конечно», — приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.
Ранее сообщалось, что Костомаров ещё не вышел из медикаментозного сна.