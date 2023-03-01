Матыцин сообщил, что Министерство спорта будет помогать Костомарову и его семье

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что министерство будет помогать Роману Костомарову.

«Будет ли Министерство спорта помогать Костомарову и его семье? Конечно», — приводит слова Матыцина «Спорт-Экспресс».

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук.

Ранее сообщалось, что Костомаров ещё не вышел из медикаментозного сна.