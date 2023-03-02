Рублёв — о матче со Зверевым: надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с Александром Зверевым из Германии в полуфинале турнира ATP в Дубае.

«Я никогда не обыгрывал его в туре, поэтому надеюсь, что смогу выйти и дать отличный бой. Мне нужно сыграть в агрессивный теннис, и посмотрим, что из этого выйдет.

До травмы он выиграл так много больших титулов. Он отличный игрок и знает, как играть против меня. Всё решат небольшие детали», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В 1/4 финала Рублёв победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Матч между Рублёвым и Зверевым состоится 3 марта.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Рублёва победить Зверева в полуфинале турнира ATP в Дубае.