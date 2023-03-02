Кафельников оценил шансы Рублёва победить Зверева в полуфинале турнира в Дубае

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы Андрея Рублёва победить Александра Зверева в полуфинале турнира ATP в Дубае.

«Трудно сказать, кто фаворит. Если оба выигрывают, значит, и Саша, и Андрей в довольно неплохой форме. Поэтому шансы абсолютно 50 на 50, выделить кого-то не могу», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала Рублёв победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Матч 1/2 финала между Рублевым и Зверевым состоится 3 марта.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в четвертьфинал турнира в Остине (США).