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Мазепин: решение Европейского суда даёт мне надежду на возвращение в международный автоспорт

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Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал информацию, что Европейский суд разрешил ему участвовать в «Формуле-1».

«Я рад решению суда, которое даёт мне надежду на возвращение в международный автоспорт. Сделаю всё возможное, чтобы наверстать упущенное, и с нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни», — приводит слова Мазепина «Спорт-Экспресс».

Российскому гонщику также разрешено заключать контракты со спонсорами. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ FIA о «нейтральности».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович высказала мнение, что примеру российского гонщика Никиты Мазепина могут последовать и другие российские спортсмены.

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