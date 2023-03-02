Sport24: «Динамо» потеряло Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт получил травму и выбыл на несколько месяцев.

«Сначала было подозрение на серьёзное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, но восстановление может занять от двух до трёх месяцев», — приводит слова источника Sport24.

В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист провёл 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах без результативных действий.

Ранее в «Динамо» сообщили, что никогда не рассматривали возможный трансфер Дзюбы.