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Sport24: «Динамо» потеряло Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев

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Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт получил травму и выбыл на несколько месяцев.
Sport24: «Динамо» потеряло Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Сначала было подозрение на серьёзное повреждение крестообразной связки колена. Сейчас прогнозы более оптимистичны, но восстановление может занять от двух до трёх месяцев», — приводит слова источника Sport24.

В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист провёл 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах без результативных действий.

Ранее в «Динамо» сообщили, что никогда не рассматривали возможный трансфер Дзюбы.

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