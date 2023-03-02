В «Динамо» сообщили, что никогда не рассматривали возможный трансфер Дзюбы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном предложении контракта нападающему Артёму Дзюбе.

«Мы считаем, что у нас каждая позиция продублирована. Вот и ответ. Рассматривали возможность приобретения Дзюбы в зимнее трансферное окно? Никогда», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Нападающий в интервью заявил, что мог присоединиться к «Динамо», а также отметил, что мог лучше раскрыть талант Константина Тюкавина в московском клубе.

В зимнее трансферное окно футболист подписал контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Джефф Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной.