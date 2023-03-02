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Синицына: меня поражает Крамаренко

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Бывшая российская гимнастка Юлия Синицына рассказала, что её поражают выступления Лалы Крамаренко.
Синицына: меня поражает Крамаренко
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Конечно, меня поразила Крамаренко. Она меня поражает каждый раз как в первый. Про неё даже бессмысленно говорить. Таких спортсменов за всю историю художественной гимнастики у нас было мало», — цитирует Синицыну Sport24.

28 февраля Крамаренко одержала победу во всех четырёх отдельных видах. В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 40,45 балла, с мячом — 38,35, с булавами — 39,65, с лентой —  40,50. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины участвовали в соревнованиях вне конкурса.

Ранее главный тренер национальной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер подвела итоги чемпионата России по художественной гимнастике.

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