Синицына: меня поражает Крамаренко

Бывшая российская гимнастка Юлия Синицына рассказала, что её поражают выступления Лалы Крамаренко.

«Конечно, меня поразила Крамаренко. Она меня поражает каждый раз как в первый. Про неё даже бессмысленно говорить. Таких спортсменов за всю историю художественной гимнастики у нас было мало», — цитирует Синицыну Sport24.

28 февраля Крамаренко одержала победу во всех четырёх отдельных видах. В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 40,45 балла, с мячом — 38,35, с булавами — 39,65, с лентой — 40,50. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины участвовали в соревнованиях вне конкурса.

Ранее главный тренер национальной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер подвела итоги чемпионата России по художественной гимнастике.