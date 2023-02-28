Главный тренер национальной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер подвела итоги чемпионата России по художественной гимнастике.

«Закончилась индивидуальная программа, было много сюрпризов. Крамаренко увидела, что Аверины не выступают по полной программе и немного расслабилась. Как только человек расслабляется, моментально на её место встала Анечка Попова. Сегодня все виды выиграла Лала, потому что она поняла, что никто не стоит на месте, всё идёт вперёд, ряды тут же смыкаются», — цитирует Винер Sport24.

27 февраля Попова стала победительницей личного многоборья на чемпионате России. По итогам четырёх упражнений Попова набрала 158,350 балла. Второе место заняла Мария Борисова (155,050). Тройку замкнула Лала Крамаренко (153,450).

28 февраля Крамаренко одержала победу во всех четырёх отдельных видах. В упражнениях с обручем Крамаренко набрала 40,45 балла, с мячом — 38,35, с булавами — 39,65, с лентой — 40,50. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины участвовали в соревнованиях вне конкурса.

Ранее Аверина рассказала, что с интересом начинает новый сезон и не испытывает проблем с мотивацией.