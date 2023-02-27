Гимнастка Арина Аверина рассказала, что с интересом начинает новый сезон

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Арина Аверина рассказала, что с интересом начинает новый сезон и не испытывает проблем с мотивацией.

«В новый сезон входить интересно — каждый год с новыми эмоциями, новыми программами. Мы меняемся по эмоциям, настроению, и мне нравится этот процесс, — цитирует Аверину ТАСС.

Она также подчеркнула, что выступает в своё удовольствие и старается дарить данные эмоции болельщикам.

На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что Аверины выступят на чемпионате России.