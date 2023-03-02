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Стали известны пары полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России

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Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 «Пути РПЛ» и второго этапа 1/4 финала «Пути регионов».
Стали известны пары полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России
  • РИА Новости

В 1/2 финала «Пути РПЛ» ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», «Урал» встретится со столичным «Спартаком».

Первые матчи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Игры запланированы на 14—16 марта. 

Ранее защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России «Пути РПЛ».

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