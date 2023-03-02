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Шалимов: «Спартак» три раза выходил на меня — и давался отбой

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Российский тренер Игорь Шалимов ответил на вопрос о желании работать в «Спартаке».
Шалимов: «Спартак» три раза выходил на меня — и давался отбой
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Я не исключаю, честно скажу. Были моменты, когда обращались, но не как к главному тренеру. Звали помощником, в систему клуба и в «Спартак-2». Но каждый раз кто-то тормозил процесс изнутри. Три раза выходили на меня — и три раза давался отбой», — цитирует тренера «Матч ТВ».

В качестве футболиста Шалимов выступал за «Спартак» с 1986 по 1991 год. Последним клубом, которым руководил специалист, был «Урал».

В настоящий момент «Спартак» возглавляет 33-летний Гильермо Абаскаль. По итогам первого круга РПЛ клуб идёт на втором месте, набрав 36 очков в 17 матчах. Лидер — «Зенит» (42 очка).

Ранее Шалимов прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.

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