Шалимов: «Монако» и «Боруссия» для Головина — это плюс-минус одинаковые варианты

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Шалимов прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.

«По Головину и «Дортмунду». Как говорят, это шаг вперёд, но на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры — ПСЖ и «Бавария», остальное — конкурентная среда, но до первого места не дотянуться», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

4 февраля стало известно, что полузащитником интересуется дортмундская «Боруссия». При этом 26-летний хавбек сборной России дал понять, что готов перебраться в Бундеслигу.

Срок действия контракта Головина с «Монако» истекает в конце сезона-2023/24. Футболист в сезоне-2022/23 принял участие в 20 матчах Лиги 1, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее мяч Головина «Бресту» признан лучшим голом января в чемпионате Франции.