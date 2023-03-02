Вопрос допуска российских конькобежцев на мировую арену не поднимался на конференции ISU

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что Международный союз конькобежцев (ISU) на конференции не рассматривал вопрос возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Вопрос участия или допуска россиян на международные соревнования вообще не поднимался, получилась техническая конференция. Пока неизвестно, когда будет рассматриваться этот вопрос, здесь всё будет зависеть от МОК, поживём, увидим», — цитирует Гуляева ТАСС.

По информации «Матч ТВ», союз не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия поднимет вопрос допуска фигуристов на конференции ISU.