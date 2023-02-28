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РИА Новости: Россия поднимет вопрос допуска фигуристов на конференции ISU

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Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) планируют поднять вопрос о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.
РИА Новости: Россия поднимет вопрос допуска фигуристов на конференции ISU
  • AFP
  • © JUNG YEON-JE

«Представители Федерации фигурного катания на коньках России планируют поднять этот вопрос. При этом в руководстве ISU и в федерациях — членах союза на этот счёт мнение пока в большинстве своём негативное», — приводит слова собеседника РИА Новости.

По информации «Матч ТВ», союз не будет рассматривать вопрос допуска россиян как минимум до середины марта. 

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что ISU вслед за WADA подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Валиевой.

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