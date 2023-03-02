В Минспорте надеются, что российских спортсменов допустят до летней Универсиады в Китае
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«Надеемся, что российские спортсмены будут допущены до Универсиады в Китае. Это наша приоритетная задача», — приводит слова Кадырова «Матч ТВ».
Летняя Универсиада в Китае должна была пройти в 2021 году, но затем дважды переносилась из‑за пандемии коронавируса. Соревнования состоятся с 28 июля по 8 августа 2023 года.
25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не разрывает отношения с международным спортом.