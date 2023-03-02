В Минспорте надеются, что российских спортсменов допустят до летней Универсиады в Китае

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров в ходе заседания комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту высказался о возможном участии российских спортсменов на Всемирных летних студенческих играх в Чэнду (Китай).

«Надеемся, что российские спортсмены будут допущены до Универсиады в Китае. Это наша приоритетная задача», — приводит слова Кадырова «Матч ТВ».

Летняя Универсиада в Китае должна была пройти в 2021 году, но затем дважды переносилась из‑за пандемии коронавируса. Соревнования состоятся с 28 июля по 8 августа 2023 года.

25 января Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не разрывает отношения с международным спортом.