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Матыцин заявил, что Россия не разрывает отношения с международным спортом

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия не разрывает отношения с международным спортом.
Матыцин заявил, что Россия не разрывает отношения с международным спортом
  • РИА Новости

«Санкции в отношении нас всё ещё действуют. Мы не разрываем отношения с международным спортом, продолжаем чувствовать себя значительной его частью и уверены, что работа по развитию мирового спорта невозможна без Российской Федерации, несмотря ни на какие санкции», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

Он также отметил, что надеется на участие наших спортсменов в международных стартах и Олимпийских играх.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее Матыцин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

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