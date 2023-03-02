Узнать больше

Директор «Волги» заявил, что губернатор Ульяновской области взял на контроль инцидент с бананом на матче Кубка России

Короткая ссылка
Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволкин высказался об инциденте с бананом на матче Кубка России с петербургским «Зенитом».
Директор «Волги» заявил, что губернатор Ульяновской области взял на контроль инцидент с бананом на матче Кубка России
  • Gettyimages.ru
  • © Image Source

«Надежда на поимку нарушителя не теряется, так как губернатор взял этот вопрос на контроль. Пока никаких новостей, ждём. Но думаю, что всё решится», — сказал Наволокин «Матч ТВ».

Во время встречи 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске на поле был брошен банан. В пресс-службе ульяновского клуба сообщили, что благодаря камерам видеонаблюдения увидели сделавшего это человека. Полиция ведёт его поиски.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что поиск бросившего банан в игрока «Зенита» — дело чести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить