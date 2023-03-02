Директор «Волги» заявил, что губернатор Ульяновской области взял на контроль инцидент с бананом на матче Кубка России

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволкин высказался об инциденте с бананом на матче Кубка России с петербургским «Зенитом».

«Надежда на поимку нарушителя не теряется, так как губернатор взял этот вопрос на контроль. Пока никаких новостей, ждём. Но думаю, что всё решится», — сказал Наволокин «Матч ТВ».

Во время встречи 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске на поле был брошен банан. В пресс-службе ульяновского клуба сообщили, что благодаря камерам видеонаблюдения увидели сделавшего это человека. Полиция ведёт его поиски.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что поиск бросившего банан в игрока «Зенита» — дело чести.