Боброва заявила, что не осуждает фигуристов, которые снялись с финала Гран-при в пользу шоу

Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва высказалась о решении ряда фигуристов сняться с финала Гран-при России, но продолжать участие в различных шоу.

«Очень много критики, не имеющей отношения к фигурному катанию. Как спортсменка могу сказать, что это совершенно разная физическая загрузка. Если ты выходишь на старт, то должен быть в хорошей форме. На финал Гран-при все едут за победой. А в шоу от тебя никто не требует элементов ультра‑си», — цитирует Боброву «Матч ТВ».

Она добавила, что не осуждает фигуристов, которые сделали выбор в пользу шоу. Спортсменка также отметила, что с удовольствием будет смотреть и финал Гран-при, и шоу.

Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что посетит финал российской серии Гран-при.