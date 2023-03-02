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Дзюба считает, что клубы Европы не подписали Роналду из-за страха

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, почему топ-клубы Европы не подписали форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».
Дзюба считает, что клубы Европы не подписали Роналду из-за страха
  • AP

«Потому что боятся его. Потому что его величина.... Боятся зарплаты его или ещё чего-то. С другой стороны, чего бояться с ним договориться. Не думаю, что у него проблемы с деньгами. Боятся личностей. Боятся везде. Трусы! Трусы!» — заявил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. 

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В ноябре 2022 года игрок покинул «Манчестер Юнайтед», дав скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

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