Дзюба считает, что клубы Европы не подписали Роналду из-за страха
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«Потому что боятся его. Потому что его величина.... Боятся зарплаты его или ещё чего-то. С другой стороны, чего бояться с ним договориться. Не думаю, что у него проблемы с деньгами. Боятся личностей. Боятся везде. Трусы! Трусы!» — заявил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.
В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В ноябре 2022 года игрок покинул «Манчестер Юнайтед», дав скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.