Бородавко оценил слова Устюгова об усталости на «Чемпионских высотах»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на высказывание олимпийского чемпиона Сергея Устюгова о гонках в «Чемпионских высотах».

«Устали все, это нормально. Тот спортсмен, который не устаёт, — не выкладывается и не показывает максимальный результат. Выдержать весь чемпионат сложно. Но существуют восстановительные мероприятия», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах». Он сказал, что ему надоело на соревнованиях и хочется домой. По словам лыжника, у него, скорее всего, произошло выгорание от гонок.

Ранее Устюгов заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.