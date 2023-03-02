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Бородавко оценил слова Устюгова об усталости на «Чемпионских высотах»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на высказывание олимпийского чемпиона Сергея Устюгова о гонках в «Чемпионских высотах».
Бородавко оценил слова Устюгова об усталости на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости

«Устали все, это нормально. Тот спортсмен, который не устаёт, — не выкладывается и не показывает максимальный результат. Выдержать весь чемпионат сложно. Но существуют восстановительные мероприятия», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Сергей Устюгов заявил об усталости после гонки свободным стилем на «Чемпионских высотах». Он сказал, что ему надоело на соревнованиях и хочется домой. По словам лыжника, у него, скорее всего, произошло выгорание от гонок.

Ранее Устюгов заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.

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