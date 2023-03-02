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Шевченко — Грассо: не забывай о своих слабых местах

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка с мексиканкой Алексой Грассо в рамках турнира UFC 285.

«Эмоции и нервы, всё на своих местах. Я слышала, как она заявила, что у всех есть слабые места. Не думай о моих, не забывай о своих слабых местах. И пусть не забывает о своих страхах. А её страхи я знаю», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, что Шевченко выступит на турнире UFC 285, который пройдёт 5 марта. Она проведёт поединок с Алексой Грассо в рамках соглавного события вечера.

Ранее Шевченко рассказала, для чего её сестра купила самолёт.

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